Ослабленное "Динамо" крупно проиграло "Шахтеру" в УПЛ

Киевское "Динамо" в центральном матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге проиграло донецкому "Шахтеру".

Поединок на столичном НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:3.

На эту игру хозяева вышли в ослабленном составе. Ранее положительные тесты на COVDI-19 сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Владислав Супряга, а также Владимир Шепелева и Богдана Леднев.

На старте поединка никто не хотел рисковать, поэтому игра началась в невысоком темпе. Первые 10 минут небольшим территориальным преимуществом владел "Шахтер". "Динамо" несколько раз огрызнулось контратаками.

К середине тайма на поле стало больше контактной борьбы и Катерина Монзуль все чаще останавливала встречу, показав к 20-й минуте уже по желтой карточке Тете и Андриевскому.

К 30-й минуте "Динамо" смогло закрепиться на чужой половине поля, но до ударов по воротам дело не доходило. "Шахтер" грамотно защищался, не допуская никаких ошибок в обороне.

На 34-й минуте "горняки" легко открыли счет. После длинной подачи с фланга от Додо 18-летний Нещерет ошибся на выходе и Мораес головой забил первый гол.

Столичные футболисты пошли вперед, и под конец тайма пропустили опасную контратаку. Сидорчук прямой ногой в подкате срубил Кориенко. Арбитр показала сперва "горчичник" но после просмотра VAR сменила карточку, удалив капитана "Динамо".

После перерыва ситуация не поменялось. Играя в меньшинстве подопечные Луческу ничего не смогли противопоставить гостям, так и не создав ни одного голевого момента.

Тайм изобиловал нарушениями и мелкими грубостями, из-за чего Монзуль постоянно останавливала встречу свистками.

"Шахтер" спокойно атаковал и без особого труда закатил еще два мяча из опорной зоны. На 66-й минуте Маркос Антонио подправил дальний удар Степаненко, а на 73-й отметился Алан Патрик.

После этой победы донецкая команда набирает 19 очков и до минимума сокращает отставание от "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, свои предыдущие поединки "Шахтер" и "Динамо" провели в Лиге чемпионов. "Шахтер" был унизительно разгромлен "Боруссией" из Менхенгладбаха, а "Динамо" минимально уступило "Барселоне".