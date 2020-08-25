"Динамо" Луческу выиграло Суперкубок Украины, обыграв "Шахтер"

Обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло чемпиона страны донецкий "Шахтер" и в девятый раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины.

XVII розыгрыш впервые в своей истории прошел в Киеве на НСК "Олимпийском" и завершился со счетом 1:3. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

Матч начался с уверенных атак "Шахтера", и уже на 43-й секунде VAR проверял, был ли пенальти у ворот Бущана. Бразильцы выглядели быстрее киевлян, заставляя Сидорчука и Караваева отрабатывать по полной. Отбив стартовый натиск "горняков", "Динамо" пыталось организовать нечто напоминающее позиционное нападение, однако дальше центрального круга продвинуться не могло.

Несмотря на территориальное преимущество "Шахтера" первыми забили именно футболисты "Динамо". Родригес убежал в контратаку, там смог удержать мяч, отдать его Сидорчуку, который черпачком точно навесил на де Пену. Карлос головой сделал счет 1:0.

Пропустив, "Шахтер" потерял нить конструктивизма атак. Нивелировало технику бразильских "горняков" и мокрое поле, из-за ливня, который пошел над "Олимпийским".

На 31-й минуте донецкие футболисты потеряли очень далеко на фланге мяч, что вылилось в опаснейшую контратаку. Динамовцы в три паса выбежали со своей половины, мяч подхватил Родригес и блестяще перекинул за шиворот неразумно вышедшему из ворот Пятову – 2:0.

Родригес забил гол ФК Шахтер

"Шахтер" выглядел немного растерянным, особенно в заключительной части атак, но через 7 минут все равно смог сократить отставание. Сирота неправильно выбрал позицию, позволив высоком Мораесу головой расстрелять Бущана – 1:2.

Мораес сравнял счет ФК Шахтер

Преимущество вновь вернулось к "оранжево-черным" и Тете убрал на смещениях двоих игроков "Динамо" и звонко попал в перекладину.

Второй тайм начался со штурма подопечных Каштру. Донецкая команда основательно обосновалось на половине поля киевлян, раз за разом напрягая защиту острыми моментами, хотя и без ударов в створ.

Динамо значительно глубже играло позиционно, повторяя сценарий дебюта первого тайма, но без контратак. На 54-й минуте Бущан неудачно выбил в мяч в поле, едва не соорудив гол в свои ворота.

Футболисты "Динамо" практически не атаковали, играя исключительно в обороне. В процентном соотношении владение мячом выглядело еще более удручающе для фанатов столичной команды – 75/25.

На 60-й минуте Луческу выпустил Франа Соля и испанец спустя 20 минут забил свой гол. "Шахтер" пошел ва-банк в атаку, забыл про защиту и единственная атака "бело-синих" во втором тайме завершилась великолепным навесом Андриевского и счетом 1:3.

"Шахтер" – "Динамо" 1:3

Голы: 0:1 – 20 де Пена, 0:2 – 31 Родригес, 1:2 – 37 Мораес, 1:3 – 83 Фран Соль.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Бондарь (Коноплянка, 70), Кривцов (Фернандо Педро, 86), Додо, Алан Патрик, Тете (Соломон, 61), Тайсон, Степаненко, Маркос Антонио (Марлос, 46), Мораес.

Динамо – Бущан, Кендзера, Сирота, Тымчик, Караваев, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 82), де Пена (Андриевский, 75), Сидорчук, Родригес, Супряга (Фран Соль, 61).

Предупреждения: Шапаренко (49), Караваев (59).

Напомним, что обладателем Суперкубка Украины в 2019 году стало "Динамо", которое сумело добыть волевую победу над "Шахтером" со счетом 2:1.

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