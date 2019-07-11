"Динамо" сделало официальное заявление по Цыганкову

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков впервые с конца минувшего сезона приступил к беговой работе.

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, футболист занимался по индивидуальной программе после того, как на старте тренировочного сбора у него обнаружили микротравму.

Виктор Цыганков Официальный сайт "Динамо"

С 9 июля лидер "Динамо" приступил к беговым упражнениям и до конца сборов команды в Австрии будет работать под присмотром физиотерапевта.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Цыганкова не допустили к тренировкам киевского клуба.

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