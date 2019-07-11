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"Динамо" сделало официальное заявление по Цыганкову

10.3т Читать материал на украинском

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков впервые с конца минувшего сезона приступил к беговой работе.

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, футболист занимался по индивидуальной программе после того, как на старте тренировочного сбора у него обнаружили микротравму.

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков

Официальный сайт "Динамо"

Новости
Футболист "Динамо" забил гол-шедевр на сборах в Австрии

С 9 июля лидер "Динамо" приступил к беговым упражнениям и до конца сборов команды в Австрии будет работать под присмотром физиотерапевта.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Цыганкова не допустили к тренировкам киевского клуба.

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Персона
Виктор Цыганков
Место
Австрия
Тег
ФК Динамо Киев
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