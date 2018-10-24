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"Динамо" разгромило соперника в Юношеской Лиге УЕФА

1.8тЧитать материал на украинском

Команда "Динамо", состоящая из игроков не старше 19 лет, пробилась в следующий раунд Юношеской Лиги УЕФА. После минимальной победы в Киеве, в ответном поединке против сверстников из болгарского "Септпмври" "бело-синие" разгромили соперника 1:5.

Украинская команда пропустила быстрый гол на шестой минуте. Однако киевляне в долгу не остались и к свистку на перерыв уже вели в счете благодаря голу Булецы и Волошина. Во втором тайме "Динамо" дожало своего соперника. Сначала гол с пенальти забил Цитаишвили, затем дубль оформил Волошин, а голевую точку в противостоянии поставил Попов.

Динамо Киев U19

Динамо Киев U19

ФК Динамо Киев

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В следующем раунде киевской команде предстоит сыграть против бельгийского "Андерлехта".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Динамо" готовится вернуться на поле в матче Лиги Европы против "Ренна".

Объект
ФК Динамо Киев
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