"Динамо" разгромило соперника в Юношеской Лиге УЕФА

Команда "Динамо", состоящая из игроков не старше 19 лет, пробилась в следующий раунд Юношеской Лиги УЕФА. После минимальной победы в Киеве, в ответном поединке против сверстников из болгарского "Септпмври" "бело-синие" разгромили соперника 1:5.

Украинская команда пропустила быстрый гол на шестой минуте. Однако киевляне в долгу не остались и к свистку на перерыв уже вели в счете благодаря голу Булецы и Волошина. Во втором тайме "Динамо" дожало своего соперника. Сначала гол с пенальти забил Цитаишвили, затем дубль оформил Волошин, а голевую точку в противостоянии поставил Попов.

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В следующем раунде киевской команде предстоит сыграть против бельгийского "Андерлехта".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Динамо" готовится вернуться на поле в матче Лиги Европы против "Ренна".