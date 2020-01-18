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18 января • обновлено в 16:32
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"Динамо" подписало украинского бразильца, игравшего в "Шахтере"

1.9т
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Киевское "Динамо" подписало 16-летнего атакующего полузащитника Мартина Жозе.

"Динамо" подписало украинского бразильца, игравшего в "Шахтере"

ФК Динамо

Как сообщает украинский журналист Андрей Шахов-младший, следующие полгода хавбек проведет в академии с составом U-17. Новичок отправится на сборы в Турцию с молодежными составами "Динамо".

Мать Мартина — украинка, отец — бразилец. Последним клубом в детско-юношеской футбольной лиге был "Днепр". Кроме того, выступал за "Шахтер" и "Арсенал-Киев". В ДЮФЛУ он отметился 8 голами в 64 матчах.

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Автор
Максим Богданов
Место
Украина Киев
Тег
БК Динамо Киев
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