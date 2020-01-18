"Динамо" подписало украинского бразильца, игравшего в "Шахтере"

Киевское "Динамо" подписало 16-летнего атакующего полузащитника Мартина Жозе.

ФК Динамо

Как сообщает украинский журналист Андрей Шахов-младший, следующие полгода хавбек проведет в академии с составом U-17. Новичок отправится на сборы в Турцию с молодежными составами "Динамо".

Мать Мартина — украинка, отец — бразилец. Последним клубом в детско-юношеской футбольной лиге был "Днепр". Кроме того, выступал за "Шахтер" и "Арсенал-Киев". В ДЮФЛУ он отметился 8 голами в 64 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано близок к переходу в американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!