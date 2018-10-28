"Динамо" потерпело сенсационное поражение в Премьер-лиге Украины

Киевское "Динамо" в матче 13-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге сенсационно проиграло футбольному клубу "Львов". Поединок в столице на стадионе НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:1.

Обе команды поединок начали в неспешном темпе, катая мяч без продвижения вперед. Игра перевернулась на 21-й минуте после первой же атаки гостей.

Тейлор получил круглого у центра поля, пронесся в штрафную "Динамо" и пробил в дальний угол. Шабанов не смог догнать бразильца, а Бойко не смог выручить.

Забив гол, гости всем составом отошли в защиту, построив игру на контрвыпадах. Киевляне никак не могли организовать вменяемую атаку, проигрывая все единоборства на "втором этаже".

После перерыва атаковало лишь "Динамо". Киевские футболисты всем составом раз за разом пытались штурмом взять ворота Бандуры, но в завершающие моменты киевлянам не хватало оригинальности. Все удары либо блокировали защитники, либо были неточными. Надежно сыграл и голкипер львовян.

Проведя 45 минут в атаке, вице-чемпионы Украины так и не смогли вырвать хотя бы ничью.

"Динамо" – ФК "Львов" 0:1 Гол: 0:1 – 21 Тейлор. Динамо – Бойко, Шабанов, Пиварич (Супряга, 57), Сидклей, Кендзера, Вербич, Сидорчук (Шапаренко, 46), Шепелев (Гармаш, 74), Че-Че, Цыганков, Миколенко.

Львов – Бандура, Западня, Приймак, Путраш (Голиков, 64), Тейлор, Аугусто Бруно (Энрике Араужо, 55; Янчак, 80), Жонатан, Адамюк, Рафаэл Сабино, Парамонов, Мартан. Предупреждения: Путраш (24), Рафаэл Сабино (37), Приймак (43), Парамонов (53), Тейлор (57), Че-Че (65), Жонатан (83), Мартан (89), Янчак (90).

Удаление: Рафаэл Сабино (90).

Напомним, что несколькими днями ранее подопечные Александра Хацкевича на последних секундах в меньшинстве добыли важнейшую победу в Лиге Европы.