"Динамо" лишилось 15 футболистов перед матчем УПЛ: полный список

Киевское "Динамо" лишилось 15 футболистов перед выездным матчем 10-го тура украинской Премьер-лиги против "Ингульца", который состоится в субботу, 21 ноября.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, защитник Томаш Кендзера и нападающий Назарий Русин пополнили лазарет. Другие игроки продолжают восстановление после положительных результатов тестов на коронавирус.

Полностью список футболистов, на которых не сможет рассчитывать главный тренер Мирча Луческу в ближайшем поединке, выглядит следующим образом:

1. Руслан Нещерет (голкипер) – коронавирус;

2. Никита Бурда (защитник) – травма;

3. Владимир Костевич (защитник) – травма;

4. Александр Тымчик (защитник) – травма;

5. Томаш Кендзера (защитник) – травма;

6. Денис Попов (защитник) – коронавирус;

7. Александр Сирота (защитник) – коронавирус;

8. Артем Шабанов (защитник) – коронавирус;

9. Сергей Сидорчук (полузащитник) – коронавирус;

10. Виктор Цыганков (полузащитник) – коронавирус;

11. Миккель Дуэлунд (полузащитник) – коронавирус;

12. Александр Андриевский (полузащитник) – коронавирус;

13. Богдан Леднев (полузащитник) – коронавирус;

14. Жерсон Родригес (нападающий) – коронавирус;

15. Назарий Русин (нападающий) – травма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу прокомментировал слухи о том, что собирается покинуть "Динамо", заявив, что впервые его выставили трусом по отношению к клубу.