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22 декабря • обновлено в 20:15
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"Дети украинцы и никуда от этого не денешься": экс-футболист "Днепра" разозлил сеть

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Бывший полузащитник "Спартака", "Днепра" и "Таврии" Максим Калиниченко, проживающий в Москве, с сожалением отметил, что его дети являются гражданами Украины.

"У меня есть квартира в Харькове, там живут родственники, приезжаю туда. В Москве уже 20 лет живу, и семья здесь. Для переезда нужен какой-то серьезный повод, который заставит выйти из зоны комфорта. Дети родились в Харькове, а в России — вид на жительство. Родились в Украине — значит, украинцы. И никуда ты от этого не денешься. У меня российского паспорта никогда не было, а дети подрастают. Они вольны выбирать, где им жить и гражданином какой страны быть. Может, дочка уедет в Европу или Америку. Я уже здесь не в силах на чем-то настоять", — цитирует 40-летнего экс-футболиста сборной Украины "Спорт24".

Такое заявление игрока вызвала бурные эмоции у украинских болельщиков.

"... значит украинцы. И никуда от этого не денешься". Лучше бы уже молчал, сказочный долбо***. Пропитан ватой наглухо", - пишут в комментариях юзеры.

"Дети украинцы и никуда от этого не денешься": экс-футболист "Днепра" разозлил сеть

(с) tribuna.com

"Дети украинцы и никуда от этого не денешься": экс-футболист "Днепра" разозлил сеть

(с) tribuna.com

"Дети украинцы и никуда от этого не денешься": экс-футболист "Днепра" разозлил сеть

(с) tribuna.com

"Дети украинцы и никуда от этого не денешься": экс-футболист "Днепра" разозлил сеть

(с) tribuna.com

Напомним, что супругу Максима зовут Татьяна. В браке родились две дочери: в 2000 году Александра и в 2010 году Мария.

Максим с женой Татьяной

Максим с женой Татьяной

Дочки Мария и Александра (2010 год)

Дочки Мария и Александра (2010 год)

Мария Калиниченко (2016 год)

Мария Калиниченко (2016 год)

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Калиниченко, ныне проживающий в Москве, рассказал о последствиях агрессии России на востоке Украины.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Максим Калиниченко
Место
Россия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Но на паРРаше эти скоты жить не намерены! Скот бежать куда-то собрался! В Америку!
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