Бывший полузащитник "Спартака", "Днепра" и "Таврии" Максим Калиниченко, проживающий в Москве, с сожалением отметил, что его дети являются гражданами Украины.
"У меня есть квартира в Харькове, там живут родственники, приезжаю туда. В Москве уже 20 лет живу, и семья здесь. Для переезда нужен какой-то серьезный повод, который заставит выйти из зоны комфорта. Дети родились в Харькове, а в России — вид на жительство. Родились в Украине — значит, украинцы. И никуда ты от этого не денешься. У меня российского паспорта никогда не было, а дети подрастают. Они вольны выбирать, где им жить и гражданином какой страны быть. Может, дочка уедет в Европу или Америку. Я уже здесь не в силах на чем-то настоять", — цитирует 40-летнего экс-футболиста сборной Украины "Спорт24".
Такое заявление игрока вызвала бурные эмоции у украинских болельщиков.
"... значит украинцы. И никуда от этого не денешься". Лучше бы уже молчал, сказочный долбо***. Пропитан ватой наглухо", - пишут в комментариях юзеры.
(с) tribuna.com
(с) tribuna.com
(с) tribuna.com
(с) tribuna.com
Напомним, что супругу Максима зовут Татьяна. В браке родились две дочери: в 2000 году Александра и в 2010 году Мария.
Максим с женой Татьяной
Дочки Мария и Александра (2010 год)
Мария Калиниченко (2016 год)
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Калиниченко, ныне проживающий в Москве, рассказал о последствиях агрессии России на востоке Украины.
Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!