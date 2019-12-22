Бывший полузащитник "Спартака", "Днепра" и "Таврии" Максим Калиниченко, проживающий в Москве, с сожалением отметил, что его дети являются гражданами Украины.

"У меня есть квартира в Харькове, там живут родственники, приезжаю туда. В Москве уже 20 лет живу, и семья здесь. Для переезда нужен какой-то серьезный повод, который заставит выйти из зоны комфорта. Дети родились в Харькове, а в России — вид на жительство. Родились в Украине — значит, украинцы. И никуда ты от этого не денешься. У меня российского паспорта никогда не было, а дети подрастают. Они вольны выбирать, где им жить и гражданином какой страны быть. Может, дочка уедет в Европу или Америку. Я уже здесь не в силах на чем-то настоять", — цитирует 40-летнего экс-футболиста сборной Украины "Спорт24".

Такое заявление игрока вызвала бурные эмоции у украинских болельщиков.

"... значит украинцы. И никуда от этого не денешься". Лучше бы уже молчал, сказочный долбо***. Пропитан ватой наглухо", - пишут в комментариях юзеры.

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

Напомним, что супругу Максима зовут Татьяна. В браке родились две дочери: в 2000 году Александра и в 2010 году Мария.

Максим с женой Татьяной

Дочки Мария и Александра (2010 год)

Мария Калиниченко (2016 год)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Калиниченко, ныне проживающий в Москве, рассказал о последствиях агрессии России на востоке Украины.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!