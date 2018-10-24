"Десятки пьяниц": МВД Италии раскрыло правду о пострадавших русских в метро Рима

Российские болельщики команды ЦСКА сами начали беспорядки, которые привели к трагическому инциденту в метрополитене Рима. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

"Это были десятки пьяниц, псевдо-болельщиков российской команды, которые устроили беспорядки. Эскалаторы сломались, потому что люди прыгали на них", - заявил Сальвини в эфире радиостанции RTL.

При этом силовик отметил, что столица Италии является большим и очень сложным в управлении городом, поэтому некоторые станции метрополитена, действительно, требуют проведения осмотра и ремонта.

Новости После трагедии в римском метро российского болельщика пырнули ножом

Напомним, что на станции метро в Риме перед матчем Лиги чемпионов с "Ромой" произошла поломка эскалатора, в результате чего было травмировано около 30 человек, в том числе российские футбольные болельщики ЦСКА, направлявшиеся на игру.

Позже появилась информация об украинцах, пострадавших в этой "мясорубке". Также стали известны жуткие подробности происшествия и видео первых секунд после трагедии.