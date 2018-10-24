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/Новости футбола

"Десятки пьяниц": МВД Италии раскрыло правду о пострадавших русских в метро Рима

8.3тЧитать материал на украинском

Российские болельщики команды ЦСКА сами начали беспорядки, которые привели к трагическому инциденту в метрополитене Рима. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

"Это были десятки пьяниц, псевдо-болельщиков российской команды, которые устроили беспорядки. Эскалаторы сломались, потому что люди прыгали на них", - заявил Сальвини в эфире радиостанции RTL.

При этом силовик отметил, что столица Италии является большим и очень сложным в управлении городом, поэтому некоторые станции метрополитена, действительно, требуют проведения осмотра и ремонта.

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После трагедии в римском метро российского болельщика пырнули ножом

Напомним, что на станции метро в Риме перед матчем Лиги чемпионов с "Ромой" произошла поломка эскалатора, в результате чего было травмировано около 30 человек, в том числе российские футбольные болельщики ЦСКА, направлявшиеся на игру.

Позже появилась информация об украинцах, пострадавших в этой "мясорубке". Также стали известны жуткие подробности происшествия и видео первых секунд после трагедии.

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Тема
ЧП в метро Рима
Место
ИталияРим
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Спутали с бандерами, это те скачут с нацистскми воплями убивать другие народы.. Оправдываться - только портить себе репутацию. Если принимаешь гостей - обеспечь их безопасность, все таки не нацисткий концлагерь бандер, в котором все разваливается и рушится из за кривых рук нацистов..
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Михайлов Андрей,это твой пол перепутали,должен был родится мальчик,а родилось ты,дитя стрелочник.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Михайлов Андрей,хто добре скаче на есколаторі,той какцап.
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Ященко Олег
Ященко Олег
Зачем вобще эту свинорашскую тварь в Европу впускать. Пусть эти маскаклы скачут в КалУжниках.
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Петриков Владимир
Петриков Владимир
Ященко Олег, Такая фамилия , а голова никакая.....просто нет в ней ничего.
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