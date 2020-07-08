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Чохонелидзе рассказал, что происходит в "Динамо" и что нужно Михайличенко

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
1,6 т.
Резо Чохонелидзе

Резо Чохонелидзе высказался про Алексея Михайличенко.

Генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе заявил, что главному тренеру столичной команды Алексею Михайличенко нужно больше времени.

По словам грузинского функционера в столичном клубе происходит ассимиляция юных игроков, которые лишь недавно выиграли молодежный чемпионат мира.

"Михайличенко был рядом с Лобановским. У него есть огромный опыт. Ему надо чуть-чуть время, потому что происходит слияние молодых футболистов. Они только стали чемпионами мира", – сказал Чохонелидзе в эфире Youtube-канала УАФ.

Чохонелидзе признался, что он каждый день бывает на тренировках, начиная с подготовительного периода в Антальии, когда Михайличенко по-настоящему начал работать в команде.

"Думаю, что мысли, которые он вкладывает, к футболистам приходят постепенно. Нужно некоторое время, чтобы освоить их. Думаю, что все наши футболисты это понимают, воспринимают позитивно. В футбол играют очень многие футболисты и команд, все хотят достичь результатов и победить. Думаю, это придет для "Динамо" тоже", – подытожил гендиректор "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне решающих матчей в УПЛ за серебряные и бронзовые медали, в сети появились статистические выкладки по работе Алексея Михайличенко с киевским "Динамо".

ФК Динамо КиевРезо ЧохонелидзеАлексей Михайличенко
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