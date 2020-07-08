Чохонелидзе рассказал, что происходит в "Динамо" и что нужно Михайличенко

Генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе заявил, что главному тренеру столичной команды Алексею Михайличенко нужно больше времени.

По словам грузинского функционера в столичном клубе происходит ассимиляция юных игроков, которые лишь недавно выиграли молодежный чемпионат мира.

"Михайличенко был рядом с Лобановским. У него есть огромный опыт. Ему надо чуть-чуть время, потому что происходит слияние молодых футболистов. Они только стали чемпионами мира", – сказал Чохонелидзе в эфире Youtube-канала УАФ.

Чохонелидзе признался, что он каждый день бывает на тренировках, начиная с подготовительного периода в Антальии, когда Михайличенко по-настоящему начал работать в команде.

"Думаю, что мысли, которые он вкладывает, к футболистам приходят постепенно. Нужно некоторое время, чтобы освоить их. Думаю, что все наши футболисты это понимают, воспринимают позитивно. В футбол играют очень многие футболисты и команд, все хотят достичь результатов и победить. Думаю, это придет для "Динамо" тоже", – подытожил гендиректор "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне решающих матчей в УПЛ за серебряные и бронзовые медали, в сети появились статистические выкладки по работе Алексея Михайличенко с киевским "Динамо".