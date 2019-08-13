"Человек без го*на": известный комментатор вступился за Леоненко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о своем отношении к бывшему форварду "Динамо" (Киев), а теперь - телеведущему Виктору Леоненко.

"Витя был топовым футболистом, сейчас в УПЛ нет нападающего такого уровня. Это человек со своей точкой зрения, с которой я в 80% случаев не согласен. Леон - прямой, без г**на и без камня за пазухой", - сказал Вацко в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

По словам журналиста, Леоненко - прямолинейный человек, что думает, то и говорит.

Виктор Леоненко footboom.com

"Леоненко в порядке, он нашел свою нишу и занял ее. К нему не нужно относиться так, как относятся многие. Я не могу сказать, что он мудак", - отметил Вацко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный экс-форвард Виктор Леоненко вступился за Ярослава Ракицкого, который перешел в российский "Зенит".

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