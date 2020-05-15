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16 мая • обновлено в 03:14
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/ Новости футбола

Бывший гендиректор "Зари" сбежал в Россию

18.9т
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Бывший генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов после увольнения из клуба перебрался в Россию.

Об этом рассказал ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов, комментируя конфликт каналов "Футбол 1/2/3" с функционером.

"Рафаилов рассказывал, что нам Ахметов пишет план программы? Я уважаю пожилой возраст человека. Ну что мне – назвать это бредом? Дать интервью в ответ? Ну, зачем? Чтоб мой сын читал, что я как-то с кем-то ругаюсь? Может, у него какие-то обиды на что-то. Думаю, что он недооцененный человек. Не хватало ему внимания. Им была проделена большая работа. Причем у Вернидуба тоже самое. У них чувство недооцененности. Рафаилов сейчас, по-моему, живет в Краснодаре. И оттуда продолжает с кем-то ругаться", – сказал Денисов в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб наотрез отказался от работы в России.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Александр Денисов Сергей Рафаилов
Тег
ФК Заря
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