Был отчислен: футболист "Динамо" подрался с одноклубником

Защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко могли отчислить из клуба за драку в 2016 году. Молодой футболист столичного клуба остался благодаря своим партнерам по команде.

"У нас бывают моменты, когда старшим игрокам не нравится, что младшие делают им замечания. Виталик очень круто поговорил с одним из игроков, за что был отчислен. Но уже перед финалами, три года назад, а у нас как раз тогда работал испанский специалист Альберто, пришла вся команда и тренеры. Был разговор о его возвращении", - рассказал руководитель детско-юношеской школы "Динамо" Александр Ищенко в интервью Tribuna.

Виталий Миколенко ФК Динамо Киев

Несмотря на жесткое нарушение дисциплины, руководство оставило Миколенка в команде.

"Это был единичный случай у Виталика, и мы пожали руки друг другу и определились с тем, что уважительное отношение должно быть не только к тренерам и персоналу, а и у футболистов друг к другу. Звезда сама по себе может и не быть звездой, а команда может помочь такому игроку. Миколенко в тот момент, как старший товарищ, должен был помочь. А если ты не согласен, то докажи не кулаками, а делом", - пояснил ситуацию Ищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель детско-юношеской школы "Динамо" Александр Ищенко признался, что киевляне готовили трансфер 17-летнего форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

Украинский футболист подписал контракт с донецким клубом в январе нынешнего года.

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