Бунт в "Динамо" получил продолжение: спортивные итоги 12 сентября

В киевском "Динамо" отреагировали на слухи о бунте футболистов, а легенда бокса Фреди Роуч нелестно высказался о Василии Ломаченко.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 12 сентября.
Кроме того, экс-динамовец Александр Алиев угодил в скандал с полицией. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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