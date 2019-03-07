Букмекеры назвали нового тренера "Реала"

После проваленного сезона над тренером мадридского "Реала" Сантьяго Солари нависла угроза досрочного расторжения контракта. Букмекеры уже начали принимать ставки на то, кто займет кресло наставника "королевского клуба" перед стартом Ла Лиги сезона 2019/20.

Самым вероятным кандидатом специалисты считают португальца Жозе Моуриньо. На его возвращение в "Реал" аналитики дают коэффициент 2,10. Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино с показателем 3,00 также является реальным кандидатом на пост. Чуть менее букмекеры верят в то, что мадридскую команду возглавят наставник сборной Германии Йоахим Лев, а также бывший тренер "сливочных" Зинедин Зидан – 6,00 и 7,00 соответственно.

Также в список возможных тренеров вошли Массимилиано Аллегри, Антонио Конте, Арсен Венгер и Рауль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2018 года "Реал" спустя три месяца работы уволил тренера Хулена Лопетеги, а 14 ноября официально огласил о назначении Сантьяго Солари.

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