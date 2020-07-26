Бойко обратился к болельщикам "Динамо" из-за Луческу

Голкипер "Динамо" Денис Бойко обратился к болельщикам столичной команды с просьбой поддержать назначение Мирчи Луческу главным тренером.

По словам вратаря, все прекрасно знают, чего в карьере добился Луческу. Его достижения говорят сами за себя, а что у него получится в "Динамо" – покажет время.

"Команда поддержала назначение Луческу, окажет ему уважительный прием и будет работать с ним с полной выкладкой. Лично мне хотелось бы, чтобы Мирчу Луческу и "Динамо" поддержали болельщики. Сейчас нам важно, чтобы была возможность спокойно работать, готовиться к сезону и сосредоточиться на достижении результатов. Очень много эмоций вокруг команды в последнее время, необходимо успокоиться и планомерно идти вперед", – сказал Бойко в интервью пресс-службе "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Сергей Сидорчук заявил, что в эмоциональном плане новость о Луческу произвела информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и негативных.

Беньямин Вербич признался, что назначение Луческу стало сюрпризом для него лично и неожиданностью для остальных футболистов.