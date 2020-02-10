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10 февраля • обновлено в 20:56
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Хватило трех минут: новичок "Динамо" забил элегантный первый гол за киевлян – видео шедевра

2.1т
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Нигерийский новичок киевского "Динамо" Бенито забил свой первый мяч за "бело-синих", проведя всего лишь три минуты на поле в товарищеском матче "молодежки" команды с "Валмиером".

21-летний футболист, который пришел в "Динамо" нынешней зимой, вышел на замену на 72-й минуте встречи и подкараулил ошибку голкипера латвийской команды. Тот под прессингом выбил мяч точно на нигерийца, который с достаточно острого угла зряче забросил мяч в "рамку".

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"Относительно Бенито пока сложно говорить. Он провел только одну тренировку и сегодня вышел на поле на 20 минут. Бенито давно не тренировался и не играл, но видно, что мастерство у него есть. Использовал свой полумомент и забил гол", – прокомментировал игру новичка наставник "Динамо" U-21 легендарный Олег Гусев.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк жестко прошелся по легендарному защитнику клуба Олегу Лужному из-за его тренерских методов.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тег
ФК Динамо Киев
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