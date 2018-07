Бельгийский футболист установил исторический рекорд чемпионатов мира

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар в четвертьфинальном матче чемпионата мира – 2018 с Бразилией совершил 10 успешных обводок из 10. Это рекордный показатель в истории матчей чемпионата мира с 1966 года, с которого началась вестись подобная статистика.

10 - @hazardeden10 completed all 10 of his dribbles against Brazil - the most dribbles attempted by a player with a 100% success rate in a World Cup match since 1966. Baller.#BRA #BEL #BRABEL #WorldCup pic.twitter.com/xMLaQVqiTa