Бавария – Реал: онлайн-трансляция первой 1/2 Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" принимает на своем поле мадридский "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Классическое противостояние рекордсменов по встречам друг с другом в еврокубках проходит в среду, 25 апреля, на стадионе "Альянц-Арена". "Обозреватель" ведет онлайн-трансляцию матча Бавария – Реал. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА БАВАРИЯ – РЕАЛ

Лига чемпионов. 1/2 финала

Первый матч

Мюнхен, стадион "Альянц-Арена"

Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Реал" (Мадрид, Испания) – 0:0

"Бавария": 26. Ульрайх – 5. Хуммельс, 17. Боатенг, 13. Рафинья, 8. Хави Мартинес, 32. Киммих, 10. Роббен, 25. Мюллер, 7. Рибери, 9. Левандовски Р., 11. Родригес Х.

Запасные: 22. Штарке, 4. Зюле, 19. Руди, 6. Тьяго Алькантара, 14. Бернат, 24. Толиссо, 2. Вагнер

"Реал": 1. Навас – 2. Карвахаль, 5. Варан, 12. Марсело, 4. Серхио Рамос, 8. Кроос, 10. Модрич, 14. Каземиро, 17. Лукас Васкес, 7. Роналду, 22. Иско

Запасные: 13. Касилья, 3. Вальехо, 15. Тео Эрнандес, 20. Асенсио, 23. Ковачич, 9. Бензема, 11. Бэйл

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21:43. Надо ли говорить, что "Альянц-Арена" переполнена?

21:39. Команды уже готовы к выходу на поле. Ждем.

21:03. Даже бразильцы у "Реала" серьезные перед игрой.

20:37. Состав немцев есть уже!

20:07. Отличное промо матча!

17:19. Добрый вечер, уважаемые друзья! В Мюнхене сегодня пройдет уже 25-я (!!!) встреча "Баварии" и "Реала" в еврокубках!

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ БАВАРИЯ – РЕАЛ

Зрители смогут насладиться фантастическим зрелищем благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 2". Традиционно для этого телевещателя показ игры будет сопровождать аналитическая студия.

Кроме того, прямой эфир из Мюнхена запланировали российские "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а также белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БАВАРИЯ – РЕАЛ

Фаворитом букмекеров в первой полуфинальной встрече немецкой и итальянской команды считается "Бавария". Ставки на победу хозяев принимаются с достаточно высоким коэффициентом 2,00.

Ничья оценивается котировкой 3,75. А показатели на успех действующего победителя турнира достигают уровня 3,60.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Поединок будет обслуживать бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ему будут помогать линейные судьи Сандель ван Рекель и Эрвин Зейнстра.

Дополнительными ассистентами главного рефери выступят Поль ван Бекель и Денис Хиглер. Роль четвертого арбитра исполнит Чарльз Шаап.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Юпп Хайнкес, главный тренер "Баварии":

– Некоторые тренеры никогда не добираются до таких матчей. Я человек скромный, подохожу к этим играм без эмоций. Хотя во время матча они, конечно, будут. Это будет спектакль для всех болельщиков. В свое время я противостоял фантастическим тренерам, таким как Йохан Кройфф и Марчело Липпи. Что касается Зинедина Зидана, мне нравится, как "Реал" играет под его руководством.

Зинедин Зидан, главный тренер "Реала":

– Уважаю Юппа Хайнкеса за его достижения с "Баварией" и "Реалом". Могу лишь быть благодарен ему за комплименты. От нас потребуется мощно сыграть против сильного соперника. "Бавария" – великий клуб с завидной силой духа. Вряд ли можно говорить о фаворитах в нашей паре. Даже не сомневаюсь, что в плане психологии мы завтра будем готовы на 150%.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Бавария": Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба – Мартинес, Алькантара – Хамес, Мюллер, Рибери – Левандовски

"Реал": Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Каземиро, Модрич, Иско – Бензема, Роналду

Как сообщал "Обозреватель", Украина приняла жесткое решение по финалу Лиги чемпионов 2018 года на киевском НСК "Олимпийский".