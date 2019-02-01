Барселона – Валенсия: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании

Каталонская "Барселона" считается явным фаворитом противостояния с "Валенсией" в 22-м туре чемпионата Испании. Центральный матч игрового дня пройдет на поле "Камп Ноу" в субботу, 2 февраля. Начало игры – в 19:30 по киевскому времени.

Ставки на победу нынешнего лидера первенства Примеры принимаются с коэффициентом 1,29. Ничья оценивается котировкой 6,00. А показатели на успех "летучих мышей" достигают уровня 9,50. При этом аналитики уверены, что игра порадует болельщиков большим количеством голов. Поставить на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно с коэффициентом 1,36.

ФК "Барселона"

Добавим, что поклонники "Барселоны" могут следить за всеми новостями о любимом клубе в официальном сообществе в Viber. Здесь также можно поучаствовать в конкурсах и пообщаться с другими болельщиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист "Барселоны" Неймар выругался в адрес журналиста после вопроса о возвращении в каталонский гранд.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!