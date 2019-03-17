"Барселона" решила купить чемпиона мира

Испанская "Барселона" намерена подписать контракт с футболистом "Атлетико" Антуаном Гризманном, выигравшим этим летом вместе со сборной Франции чемпионат мира.

Антуан Гризманн (слева)

Каталонцы, уже совершавшие попытку приобрести нападающего, сделают мадридскому клубу повторное предложение по окончании нынешнего сезона, сообщает L'Equipe. В то же время "сине-гранатовые" вышли на связь с представителями Гризманна. Сам игрок не уверен по поводу своего будущего в клубе, в очередной раз не сумевшего побороться за победу в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Отмечается, что действующий контракт француза с "Атлетико" рассчитан до 2023 года, а отступные за игрока составляют 200 миллионов евро. При этом до июня 2019-го его можно выкупить за 120 миллионов.

В текущем сезоне Гризманн сыграл в 28 матчах за "Атлетико", забив 12 мячей и отдав восемь передач.

В январе 2019 года OBOZREVATEL сообщал, что Гризманн входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов планеты. Его зарплата в "Атлетико" составляет 20 миллионов евро в год.

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