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Барселона – Реал: где смотреть Эль-Класико

1.9тЧитать материал на украинском

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" в воскресенье, 28 октября, проведут очередное классическое противостояние испанского футбола. Поединок пройдет на легендарном стадионе "Камп Ноу" и станет первым за 11 лет, в котором не сыграют Лионель Месси и Криштиану Роналду.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Реал". Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.

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В Украине поединок можно будет увидеть благодаря видеосервису Megogo, так как ни один телеканал в нашей стране не владеет правами на показ игры. Кроме того, прямую трансляцию из столицы Каталонии проведет российский вещатель "Матч ТВ".

Барселона Реал

Барселона Реал

Отметим, что в турнирной таблице Примеры идущая на первом месте "Барселона" опережает "Реал", который занимает седьмую строчку, на четыре очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минувшем туре чемпионата Испании лидер "Барселоны" Лионель Месси сломал руку.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Темы
Чемпионат ИспанииРеал - Барселона
Место
ИспанияБарселона
Объекты
Реал МадридФК Барселона
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