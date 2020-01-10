"Барселона" драматично вылетела из Суперкубка Испании

В полуфинале Суперкубка Испании, который проходил в Саудовской Аравии, "Атлетико" взял верх над "Барселоной", добыв волевую победу со счетом 3:2.

В первом тайме команды голов не забивали, а уже на первых секундах второй половины мадридцы открыли счет в матче усилиями Коке, который вышел на замену в перерыве. Каталонцам достаточно быстро удалось отыграться, а затем и выйти вперед после голов Месси и Гризманна.

Победный гол "Атлетико"

В концовке встречи "Барселона" начала уставать, чем и воспользовался более свежий "Атлетико". Сначала Мората реализовал пенальти за нарушение против Витоло со стороны голкипера "сине-гранатовых", после чего Корреа с трудом переиграл вратаря после выхода один на один и установил окончательный счет в матче.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом полуфинальном матче Суперкубка Испании, в котором "Реал" победил "Валенсию" со счетом 3:1, был забит фантастический гол прямым ударом с углового.

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