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1 октября • обновлено в 23:47
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Аталанта - Шахтер: видеообзор матча Лиги чемпионов

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Донецкий "Шахтер" смог увезти невероятную победу из Италии против грозной "Аталанты". Встреча 2-го тура Лиги чемпионов ознаменовалась фантастической развязкой.

Проигрывая после первого тайма, "горняки" смогли сравнять счет, а на последних секундах шокировать трибуны "Сан Сиро".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видеообзор этой встречи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча в Милане на стадионе "Сан Сиро" между "Аталантой" и "Шахтером" завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Украины. Кроме Соломона гол за "оранжево-черных" забил Мораес, а Андрей Пятов отбил пенальти.

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Темы
Шахтер - Аталанта Лига чемпионов
Место
Италия
Теги
ФК Шахтер ФК Аталанта
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