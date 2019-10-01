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1 октября • обновлено в 21:10
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Аталанта - Шахтер: онлайн видео голов Лиги чемпионов

2.5т Читать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" во втором туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 играет в гостях с итальянской "Аталантой". Встреча проходит на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Аталанта — Шахтер.

"Аталанта" Италия – "Шахтер" Украина 1:1 (второй тайм)

На 15-й минуте Пятов отбил пенальти

Гол:1:0 – 28 Сапата.

1:1 – 41 Мораес.

Аталанта – Голлини, Хатебур, Масьелло, Толои, Кастань, Гомес, Пашалич, Иличич, де Рон, Паломино, Сапата.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Болбат, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес.

Предупреждения: Кривцов (15), Степаненко (35).

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Темы
Лига чемпионов Шахтер - Аталанта
Место
Италия Милан
Теги
ФК Шахтер ФК Аталанта
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