Аталанта - Шахтер: онлайн видео голов Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во втором туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 играет в гостях с итальянской "Аталантой". Встреча проходит на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Аталанта — Шахтер.
"Аталанта" Италия – "Шахтер" Украина 1:1 (второй тайм)
На 15-й минуте Пятов отбил пенальти
Гол:1:0 – 28 Сапата.
1:1 – 41 Мораес.
Аталанта – Голлини, Хатебур, Масьелло, Толои, Кастань, Гомес, Пашалич, Иличич, де Рон, Паломино, Сапата.
Шахтер – Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Болбат, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес.
Предупреждения: Кривцов (15), Степаненко (35).
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября "горняки" проиграли английскому "Манчестер Сити" в 1-м туре Лиги чемпионов. Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.
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