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28 мая • обновлено в 13:45
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Арбитр травмировал звезду чемпионата Германии Эрлинга Холанда

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Звездный нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд временно выбыл из игры, столкнувшись с главным арбитром матча чемпионата Германии против "Баварии".

Как сообщает издание ESPN, футболист получил травму в моменте, который не попал в объективы телекамер, и был заменен за 20 минут до конца основного времени. Как оказалось, в одном из эпизодов он врезался в судью и повредил колено.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр заявил, что травма не является серьезной, однако норвежец рискует пропустить следующий матч команды против "Падерборна". Он перешел в состав дортмундского клуба этой зимой, отличившись 13 голами в 14 поединках во всех турнирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер берлинской "Герты" Руне Ярстейн допустил нелепую ошибку в матче своей команды против "РБ Лейпцига".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Чемпионат Германии
Теги
получил травму ФК Бавария Боруссия Дортмунд
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