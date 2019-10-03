Быстрый гол! Александрия – Гент: смотреть онлайн матч Лиги Европы

Бронзовый призер чемпионата Украины "Александрия" в четверг, 3 октября, проводит свой второй матч в групповом турнире Лиги Европы.
Команда Владимира Шарана на поле стадиона "Арена Львов" встречается с представителем бельгийского первенства "Гентом". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Александрия – Гент. Начало поединка – в 19:55.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ АЛЕКСАНДРИЯ – ГЕНТ
Лига Европы. 2-й тур
Группа I
Львов, стадион "Арена Львов"
Главный арбитр: Йенс Мое (Дания)
"Александрия" (Украина) – "Гент" (Бельгия) – 0:1
Гол: Депуатр, 6
"Александрия": 79. Панькив – 11. Мирошниченко Д., 20. Пашаев П., 44. Банада, 90. Дубра, 27. Гречишкин, 6. Ковалец, 10. Третьяков, 13. Бухал, 17. Лучкевич, 18. Ситало А.
Запасные: 1. Билык О., 4. Бабогло, 8. Довгий А., 15. Запорожан, 94. Задерака, 9. Безбородько, 23. Шастал
"Гент": 1. Каминськи – 5. Нгаду-Нгаджи, 21. Асаре, 23. Лустиг, 6. Овусу Э., 8. Оджиджа-Офоэ, 24. Кумс, 32. Пластун, 7. Яремчук, 16. Давид Дж., 29. Депуатр
Запасные: 92. Косеманс, 15. Мохаммади, 28. Бронн, 11. Домп, 19. Дежагере, 13. Квилитая, 31. Кубо Юя
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23. Ситало пытался убежать в атаку. Не смог защитника обыграть.
19. Дальний удар Лустига выше.
18. Шаран пока что достаточно спокоен. Бельгийцы более мастеровито выглядят.
15. Панькив опережает Яремчука, которого в прорыв бросали.
12. Очень серьезный брак в действиях хозяев.
10. Нервничает команда Шарана.
6. 0:1. "Гент" очень легко выходит вперед. Депуатр принял мяч на линии штрафной, легко убрал Пашаева и точно пробил в ближний угол.
3. И тут же ответ от гостей. Рядом со штангой после удара головой Асаре.
1. Ого! Каминськи тащит удар Лучкевича метров с 8!
МАТЧ НАЧАЛСЯ! Понеслась!
5 МИНУТ ДО МАТЧА. Готовы команды выйти на поле.
55 МИНУТ ДО МАТЧА. Прибыла "Александрия" на игру уже.
#АлександрияГент: прибытие команды на стадион pic.twitter.com/MgieWYFC7m— ФК ”Александрия” (@FCO1948) 3 октября 2019 г.
60 МИНУТ ДО МАТЧА. Стартовый состав нашей команды.
Наш состав на матч против @KAAGent: Панькив - Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев - Гречишкин, Ковалец, Банада - Третьяков, Ситало, Лучкевич— ФК ”Александрия” (@FCO1948) 3 октября 2019 г.
Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Задерака#АлександрияГент pic.twitter.com/9OybCFlDZU
60 МИНУТ ДО МАТЧА. Добрый вечер, дорогие друзья! "Александрия" впервые играет на своем поле матч основной сетки Лиги Европы.
Как сообщал OBOZREVATEL, "Александрия" вместе с "Динамо" и "Шахтером" попала в странную ситуацию в еврокубках.
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