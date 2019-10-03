Быстрый гол! Александрия – Гент: смотреть онлайн матч Лиги Европы

Бронзовый призер чемпионата Украины "Александрия" в четверг, 3 октября, проводит свой второй матч в групповом турнире Лиги Европы.

Команда Владимира Шарана на поле стадиона "Арена Львов" встречается с представителем бельгийского первенства "Гентом". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Александрия – Гент. Начало поединка – в 19:55.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ АЛЕКСАНДРИЯ – ГЕНТ

Лига Европы. 2-й тур

Группа I

Львов, стадион "Арена Львов"

Главный арбитр: Йенс Мое (Дания)

"Александрия" (Украина) – "Гент" (Бельгия) – 0:1

Гол: Депуатр, 6

"Александрия": 79. Панькив – 11. Мирошниченко Д., 20. Пашаев П., 44. Банада, 90. Дубра, 27. Гречишкин, 6. Ковалец, 10. Третьяков, 13. Бухал, 17. Лучкевич, 18. Ситало А.

Запасные: 1. Билык О., 4. Бабогло, 8. Довгий А., 15. Запорожан, 94. Задерака, 9. Безбородько, 23. Шастал

"Гент": 1. Каминськи – 5. Нгаду-Нгаджи, 21. Асаре, 23. Лустиг, 6. Овусу Э., 8. Оджиджа-Офоэ, 24. Кумс, 32. Пластун, 7. Яремчук, 16. Давид Дж., 29. Депуатр

Запасные: 92. Косеманс, 15. Мохаммади, 28. Бронн, 11. Домп, 19. Дежагере, 13. Квилитая, 31. Кубо Юя

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23. Ситало пытался убежать в атаку. Не смог защитника обыграть.

19. Дальний удар Лустига выше.

18. Шаран пока что достаточно спокоен. Бельгийцы более мастеровито выглядят.

15. Панькив опережает Яремчука, которого в прорыв бросали.

12. Очень серьезный брак в действиях хозяев.

10. Нервничает команда Шарана.

6. 0:1. "Гент" очень легко выходит вперед. Депуатр принял мяч на линии штрафной, легко убрал Пашаева и точно пробил в ближний угол.

3. И тут же ответ от гостей. Рядом со штангой после удара головой Асаре.

1. Ого! Каминськи тащит удар Лучкевича метров с 8!

МАТЧ НАЧАЛСЯ! Понеслась!

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Готовы команды выйти на поле.

55 МИНУТ ДО МАТЧА. Прибыла "Александрия" на игру уже.

60 МИНУТ ДО МАТЧА. Стартовый состав нашей команды.

60 МИНУТ ДО МАТЧА. Добрый вечер, дорогие друзья! "Александрия" впервые играет на своем поле матч основной сетки Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Александрия" вместе с "Динамо" и "Шахтером" попала в странную ситуацию в еврокубках.

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