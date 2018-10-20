9-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

Матчи девятого тура итальянской Серии А пройдут с 20 по 22 октября. Центральными противостоянием этого тура станет миланское дерби между "Интером" и "Миланом".

По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Италии. 9-й тур

20 октября (суббота)

16:00. "Рома" - СПАЛ

Рим, стадион "Олимпико"

Главный арбитр: Лука Пайретто

19:00. "Ювентус" - "Дженоа", "Футбол 1"

Турин, стадион "Альянц"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

21:30. "Удинезе" - "Наполи", "Футбол 1"

Удине, стадион "Дачия Арена"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

21 октября (воскресенье)

13:30. "Фрозиноне" - "Эмполи", "Футбол 2"

Фрозиноне, стадион "Бенито Стирпе"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

16:00. "Болонья" - "Торино"

Болонья, стадион "Ренато Даль'Ара"

Главный арбитр: Лука Банти

16:00. "Кьево" - "Аталанта"

Верона, стадион "Марк Антонио Бентегоди"

Главный арбитр: Джанлука Рокки

16:00. "Парма" - "Лацио", "Футбол 2"

Парма, стадион "Эннио Тардини"

Главный арбитр: Микаэль Фаббри

19:00. "Фиорентина" - "Кальяри", "Футбол 2"

Флоренция, стадион "Артемио Франки"

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

21:30. "Интер" - "Милан", "Футбол 2"

Милан, стадион "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Марко Гуида

22 октября (понедельник)

21:30. "Сампдория" - "Сассуоло", "Футбол 2"

Генуя, стадион "Луиджи Феррарис"

Главный арбитр: Франческо Форно

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