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9-й тур чемпионата Италии по футболу: расписание и где смотреть

1.1тЧитать материал на украинском

Матчи девятого тура итальянской Серии А пройдут с 20 по 22 октября. Центральными противостоянием этого тура станет миланское дерби между "Интером" и "Миланом".

По традиции некоторые матчи чемпионата Италии в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Италии. 9-й тур

20 октября (суббота)

16:00. "Рома" - СПАЛ
Рим, стадион "Олимпико"
Главный арбитр: Лука Пайретто

19:00. "Ювентус" - "Дженоа", "Футбол 1"
Турин, стадион "Альянц"
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

21:30. "Удинезе" - "Наполи", "Футбол 1"
Удине, стадион "Дачия Арена"
Главный арбитр: Маурицио Мариани

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21 октября (воскресенье)

13:30. "Фрозиноне" - "Эмполи", "Футбол 2"
Фрозиноне, стадион "Бенито Стирпе"
Главный арбитр: Даниэле Орсато

16:00. "Болонья" - "Торино"
Болонья, стадион "Ренато Даль'Ара"
Главный арбитр: Лука Банти

16:00. "Кьево" - "Аталанта"
Верона, стадион "Марк Антонио Бентегоди"
Главный арбитр: Джанлука Рокки

16:00. "Парма" - "Лацио", "Футбол 2"
Парма, стадион "Эннио Тардини"
Главный арбитр: Микаэль Фаббри

19:00. "Фиорентина" - "Кальяри", "Футбол 2"
Флоренция, стадион "Артемио Франки"
Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

21:30. "Интер" - "Милан", "Футбол 2"
Милан, стадион "Джузеппе Меацца"
Главный арбитр: Марко Гуида

Новости
Роналду поставил условие "Ювентусу"

22 октября (понедельник)

21:30. "Сампдория" - "Сассуоло", "Футбол 2"
Генуя, стадион "Луиджи Феррарис"
Главный арбитр: Франческо Форно

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Чемпионат Италии
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