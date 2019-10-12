730 000 грн в месяц: опубликованы зарплаты чиновников в ФФУ

Глава комитета национальных сборных Мирон Маркевич получает в месяц 729 905 грн. Зарплата остальной элиты ФФУ измеряется шестизначными цифрами.

Список чиновников Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) с их зарплатами опубликовал у себя в Facebook журналист Константин Андриюк.

"Я все не мог понять, почему наша УАФ забила на заболевшего арбитра Сергея Беккера, бросила его на произвол судьбы. На полгода, без какой-либо финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все деньги этой конторы идут на зарплаты важным и нужным людям. Например, зарплата руководителя Беккера Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен. Но что это я все о Лучи да о Лучи. Получите маленький список. Напоминаю, это зарплата за месяц", - написал Андриюк.

Мирон Маркевич (Глава комитета национальных сборных) – 729 905 грн;

Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 грн;

Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 грн;

Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 грн;

Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) – 157 595 грн;

Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 грн;

Валентин Латипов (советник президента УАФ) – 99 644 грн.

Журналист уточнил, что абсолютно спокоен за все цифры и у него на руках есть все доказательства.

"С ИД кодами и остальными реквизитами. Если вдруг нужно будет доказать, что это не взято с потолка – я готов", – отметил Андриюк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис не намерен возвращаться в организацию.

Об этом заявил младший брат функционера, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис. При этом он жестко обратился к нынешним руководителям ассоциации.

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