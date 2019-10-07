23-летний аргентинский футболист трагически погиб на вечеринке

В Буэнос-Айросе, Аргентина, после падения с шестого этажа умер футболист мексиканского клуба "Атланта" Эзекиель Эсперон.

Эзекиель Эсперон instagram.com/ezeesperon

Как сообщает The Sun, трагедия произошла около трех часов ночи во время вечеринки, на которой 23-летний Эсперон находился в кругу своих друзей. Спортсмен находился на балконе и в какой-то момент перегнулся через перила, которые не были закреплены. Не удержав равновесия, он упал вниз. Пострадавший был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь футболиста.

Стоит отметить, что первым клубом, который защищал спортсмен, был аргентинский "Олл Бойз". После этого он защищал цвета бразильских и мексиканских клубов. Последняя команда, за которую он выступал, "Атланта", выразила соболезнования семье Эсперсона.

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