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7 октября • обновлено в 17:59
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23-летний аргентинский футболист трагически погиб на вечеринке

3.3т Читать материал на украинском

В Буэнос-Айросе, Аргентина, после падения с шестого этажа умер футболист мексиканского клуба "Атланта" Эзекиель Эсперон.

Эзекиель Эсперон

Эзекиель Эсперон

instagram.com/ezeesperon

Как сообщает The Sun, трагедия произошла около трех часов ночи во время вечеринки, на которой 23-летний Эсперон находился в кругу своих друзей. Спортсмен находился на балконе и в какой-то момент перегнулся через перила, которые не были закреплены. Не удержав равновесия, он упал вниз. Пострадавший был доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь футболиста.

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Стоит отметить, что первым клубом, который защищал спортсмен, был аргентинский "Олл Бойз". После этого он защищал цвета бразильских и мексиканских клубов. Последняя команда, за которую он выступал, "Атланта", выразила соболезнования семье Эсперсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский хоккеист Самвел Мнацян трагически скончался после года борьбы с раком.

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Место
Аргентина Буэнос-Айрес
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