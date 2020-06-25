16-летний вратарь вывел "Ворсклу" в финал КУ: спортивные итоги 24 июня
Полтавская "Ворскла" вышла в финал Кубка Украины по футболу благодаря 16-летнему голкиперу, а братья Кличко попали в необычный боксерский рейтинг.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 24 июня.
Кроме того, российская олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о боли из-за Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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