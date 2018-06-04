Чемпионов мира ошеломили шикарным голом с углового: видео шедевра

Сборная Германии в ходе подготовки к ЧМ-2018 в России провела товарищеский матч со сборной Австрии. Матч завершился поражением действующих чемпионов мира – 2:1.

Немцы открыли счет на 11 минуте – отличился атакующий полузащитник "Арсенала" Месут Озил.

В первом тайме больше команды не забивали. Во второй половине встречи счет австрийцы сровняли. Подачу с углового футболиста "Баварии" Давида Алабы эффектным ударом с нулевого угла завершил четвертый номер Мартин Хинтереггер.

Свой следующий товарищеский поединок "бундестим" проведет восьмого июня против сборной Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины добыла уверенную победу в матче с Албанией.