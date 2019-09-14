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15 сентября • обновлено в 00:10
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Знаменитая украинская чемпионка показала себя полностью голой

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Знаменитая украинская фехтовальщица на саблях Елена Кравацкая произвела настоящий фурор в Instagram, разместив свое обнаженное фото.

Чемпионка Европейских игр-2015 и вице-чемпионка Олимпиады в Рио без стеснения разделась перед фотографом, прикрывшись лишь легким парео. В комментариях поклонники спортсменки оставили огромное количество восторженных отзывов.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на нашу соотечественницу.

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Елена Кравацкая

Елена Кравацкая

Instagram

Новости
Беременная украинская призерка Олимпиады похвасталась интимным фото из ванной

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года 26-летняя черновчанка у себя в аккаунте выложила фотографию в облегающем платье, надетым на голое тело. Сквозь ткань отлично просматривались все интимные изгибы и выпуклости спортсменки.

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Персона
Елена Кравацкая
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