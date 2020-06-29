Американская фитнес-модель Брю Лукас уже несколько лет держит одно из первых мест по поулярности в Instagram среди спортсменок.

На аккаунт 25-летней уроженки бразильского Сан-Пауло подписано более 3.1 млн человек. Фитоняшка регулярно радует своих поклонников откровенными снимками, на которых бывает запечатлена как и сама, так и с подружкой.

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

До 2017 года Лукас была неизвестной продавщицей в Макдональдс, однако размещенный в сети снимок в бикини, круто изменила ее жизнь. Фотография стала вирусной, за несколько дней добавив 100 000 фоловеров в Instagram.

После этого Лукас бросила работу в общепите, максимально сконцентрировавшись на занятиях спорта.

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

Знаменитая фитнес-модель разделась топлес с подругой и показала фото Instagram Брю Лукас

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная киевская фитнес-модель Екатерина Слабунова снялась топлес в клипе известного украинского рэп-исполнителя Серегея Пархоменко (Полиграф ШарикOFF) на композицию "Коронавирус"