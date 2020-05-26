Знаменитая фитнес-модель Люсия Яворчекова оголила грудь, отпраздновав поход в горы

29-летняя словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова свела с ума свою полуторамиллионную армию поклонников в Instagram, выложив откровенное фото с одной из местных гор

Спортсменка покорила вершину Зволен и на высоте 1402 метра сняла с себя топик, оголив грудь.

"Вот, что я называю свободой", – подписала кадр девушка.

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Люсия Яворчекова @luciajavorcekova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яворчекова прогулялась по дому полностью обнаженной, запечатлев свое "путешествие" на фото.

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