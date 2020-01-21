Американка Джейми Фронтц, обвинившая экс-чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Сергея Ковалева в нападении, описала последствия удара спортсмена.

После того, как Фронтц отказала россиянину в интимной близости, спортсмен ударил ее в лицо.

"Когда он это сделал, мой нос взорвался. Кровь была повсюду! На стене, на ковре", — приводит слова девушки TMZ Sports.

По словам американки, инцидент произошел летом 2018-го. Тогда у потерпевшей диагностировали сотрясение мозга, смещение шейного позвонка и перелом носа.

Джейми Фронтц TMZ Sports

Сергей Ковалев TMZ Sports

Джейми Фронтц TMZ Sports

Джейми Фронтц TMZ Sports

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году женщина подала в суд на россиянина, рассчитывая взыскать с него восемь миллионов долларов. Стороны пришли к соглашению. Ковалев согласился выплатить Фронтц 650 тысяч долларов. Однако в январе 2020-го американка заявила о том, что получила только 250 тысяч долларов.

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