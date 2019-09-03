Жена знаменитого украинского боксера среднего веса Тараса Шелестюка (17-0, 10 КО) вызвала произвела фурор у подписчиков в Instagram своим новым видео.

В клипе Алина, на которой надето маленькое синее бикини, соблазнительно крутит бедрами у зеркала и заигрывает с оператором.

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Ранее Шелестюк похвастался соблазнительным видео с раздетой Алиной.

Напомним, что Тарас – "бронзовый" призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге Тарас провел 16 боев и во всех победил, десять раз – нокаутом.

В июле позапрошлого года Шелестюк, владеющий чемпионским титулом WBO NABO в полусреднем весе, добыл яркую победу над Хесусом Альваресом Родригесом.

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