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3 сентября • обновлено в 20:39
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Раздетая жена непобедимого украинского боксера показала соблазнительное видео

1.4т Читать материал на украинском

Жена знаменитого украинского боксера среднего веса Тараса Шелестюка (17-0, 10 КО) вызвала произвела фурор у подписчиков в Instagram своим новым видео.

В клипе Алина, на которой надето маленькое синее бикини, соблазнительно крутит бедрами у зеркала и заигрывает с оператором.

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Жена непобедимого украинского боксера поразила сеть своей внешностью

Ранее Шелестюк похвастался соблазнительным видео с раздетой Алиной.

Напомним, что Тарас – "бронзовый" призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге Тарас провел 16 боев и во всех победил, десять раз – нокаутом.

В июле позапрошлого года Шелестюк, владеющий чемпионским титулом WBO NABO в полусреднем весе, добыл яркую победу над Хесусом Альваресом Родригесом.

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Персона
Тарас Шелестюк
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