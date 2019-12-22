Жена экс-капитана "Динамо" встала топлес в окне отеля - фотофакт

Ирина Морозюк, супруга бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, удивила поклонников горячим снимком с отдыха.

У себя в Instagram 30-летняя красотка выложила фото, на котором она изображена топлес в одном из окон отеля в Дубае.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить формы жены экс-футболиста сборной Украины.

Ирина Морозюк Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк Instagram Ирины Морозюк

Напомним, ранее Ирина Морозюк поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне .

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк опубликовала голое фото со своим супругом, который на данный момент защищает цвета турецкого "Ризеспора".

В конце ноября Ира выложила свои раздетые фотографии на всеобщее обозрение, и сорвала настоящий шквал восторженных комментариев.

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