"Я его люблю": российский футболист вспомнил, как разделся ради Путина

Бывший полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о своей любви к президенту РФ Владимиру Путину.

Футболист известен своим пристрастием к президенту РФ: в 2016 году на матче Лиги Европы в Стамбуле Тарасов снял игровую футболку, под которой оказалась майка с изображением Путина и надписью "Самый вежливый президент". В результате УЕФА открыл дисциплинарное дело: регламент запрещает игрокам показывать политические лозунги и заявления.

Дмитрий Тарасов Imago

"Откуда такая любовь к Путину? Просто нравится, что он делает для России. Еще с тех времен, как я надел майку. Есть ли вещи в его правлении, которые мне не нравятся? Наверное, есть. Много чего. Но он наш президент, и я его люблю. Я его уважаю, поддерживаю. Этого достаточно. Зачем мне его критиковать?" - сказал Тарасов.

На реплику журналиста о том, что, по данным Росстата, за июль 2019 года в России насчитывался 21 миллион бедных, Тарасов нашелся, что ответить.

"А что, Путин виноват? Это, наверное, в каких-то регионах происходит вся эта беднота? Или где?.. Я считаю, что, безусловно, за всем он уследить не может чисто физически. И так много у него дел. Иногда думаю, как у него работа начинается, пытаюсь себе это спроецировать. Представляешь, какое у него количество головной боли, которая происходит? За всем невозможно уследить", - заявил футболист.

Напоследок в достижения Путина и российской власти он записал строительство церквей.

"Сколько центров открылось, сколько храмов построилось. Что это, плохо? Мне нравится, когда проезжаю и вижу новые храмы. Мне кайфово от этого", - добавил Тарасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный советский и белорусский тренер Эдуард Малофеев эпично прогнулся перед Путиным.

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