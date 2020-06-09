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9 июня • обновлено в 18:48
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Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

2.8т
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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

Николай Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Николай Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

"Видел кадры, что машина разбита, а он сидит сбоку. Так водитель другой машины скончался? Ничего себе! Это уже уголовное преступление, за которое он ответит по закону", – цитирует Валуева "Спорт-Экспресс".

Парламентарий отметил, что не знает, какое наказание ждет актера.

"Ефремов давно злоупотреблял алкоголем. Видел много роликов, как он пьяный выступает. Погибшего водителя жалко. В любом случае, теперь Ефремову с этим жить", – добавил экс-спортсмен.

ДТП произошло в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль, на котором передвигался Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. По информации СМИ, экспертиза выявила алкоголь и наркотики в крови актера. Утром 9 июня водитель фургона скончался от полученных травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на ДТП с участием Ефремова, назвав его подонком и убийцей.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Михаил Ефремов Николай Валуев
Место
Россия
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