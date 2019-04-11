В сети показали личные фото подруги новичка "Динамо"

После того, как киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с 27-летним уругвайским форвардом Карлосом де Пеной, личная жизнь футболиста попала под пристальный взгляд болельщиков.

Блогеры раскопали снимки из Instagram Карлоса и его подруги - Элайзы Валески.

Девушка не очень социально активна - в ее аккаунт нет "обнаженки" и почти нет селфи. Много снимков из путешествий и встреч с друзьями.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на уругвайскую красотку.

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

Элайза Валески Tribuna.com

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