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В сети показали личные фото подруги новичка "Динамо"

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После того, как киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с 27-летним уругвайским форвардом Карлосом де Пеной, личная жизнь футболиста попала под пристальный взгляд болельщиков.

Блогеры раскопали снимки из Instagram Карлоса и его подруги - Элайзы Валески.

Девушка не очень социально активна - в ее аккаунт нет "обнаженки" и почти нет селфи. Много снимков из путешествий и встреч с друзьями.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на уругвайскую красотку.

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

Элайза Валески

Элайза Валески

Tribuna.com

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Персона
Карлос де Пена
Тег
ФК Динамо Киев
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