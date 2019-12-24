"В детстве занималась групповым сексом": экс-жена хоккеиста сборной России попала в скандал

Елена и Игорь Зайцевы, родители российского хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева, стали участниками передачи с Андреем Малаховым, где осудили действия своей бывшей невестки Маргариты.

Никита и Маргарита Зайцевы Instagram Маргариты Зайцевой

Никита и Маргарита Зайцевы Instagram Маргариты Зайцевой

"В детстве ее отправили учиться в Лондон, но пришлось в итоге отзывать оттуда. Начала заниматься групповым сексом. И это все выкладывалось в соцсети. Это стало известно ее родителям. Я не знаю, как нашей семье отмыться от этого человека. Реально опасно оставлять с ней детей. Она их этими губами целует, может и заразить. Это же реально опасно!" — цитирует sport24 Елену Зайцева в эфире шоу Андрея Малахова.

Маргарита Зайцева Instagram Маргариты Зайцевой

По словам свекрови дети берут ножницы, отстригают друг другу волосы.

"Она не следит за детьми. Они в 8 просыпаются, она — в 11. Все, что угодно может быть. Я согласна, что, возможно, ее нельзя лишать материнских прав. Но доверять ей детей очень опасно. Старшая девочка просто боится свою маму. У нее бывали приступы агрессии. Для меня это не девушка и не мать. Это девушка легкого поведения, скажу мягко. В этой овечке, которая строит из себя невинную жертву, живет такой монстр", — отметила Елена.

Маргарита Зайцева Instagram Маргариты Зайцевой

Игорь Зайцев поддержал супругу, рассказав о других деталях разгульного образа жизни Маргариты.

"Количество ребят, которых она меняла, настолько огромное. Она писала, что все это для нее огромный опыт: зашкаливающее количество алкоголя, травм и эмоций. Это она писала в 14-летнем возрасте", — сказал в эфире передачи отец Зайцева.

Маргарита Зайцева Instagram Маргариты Зайцевой

Маргарита Зайцева Instagram Маргариты Зайцевой

Никита и Маргарита поженились в 2015 году, а в 2016 и 2017 гг. в их семье родились две дочки. Некоторое время назад стало известно, что пара развелась, а экс-супруга защитника "Оттавы" потребовала треть дохода на детей и десять минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в месяц на себя. Зайцев и его бывшая супруга оспаривают родительские права на их детей.

Маргарита Зайцева Instagram Маргариты Зайцевой

Маргарита Зайцева Instagram Маргариты Зайцевой

Маргарита Зайцева Instagram Маргариты Зайцевой

Маргарита Зайцева Instagram Маргариты Зайцевой

Маргарита Зайцева Instagram Маргариты Зайцевой

Маргарита Зайцева Instagram Маргариты Зайцевой

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивный агент Дарья Шишканова в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" обвинила бывшую жену спортсмена Маргариту в изменах и желании нажиться за счет детей.

6 декабря Зайцев прилетел в Москву, где среди бела дня с помощью напарников похитил детей у своей бывшей жены.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!