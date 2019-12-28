Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) вместе со своей супругой Екатериной Хмелевской приняли участие в неожиданной домашней фотосессии.
Семья попозировала для киевского фотографа Алены Сергеевой и вызвала настоящий фурор в Instagram. Фанаты с восторгом оценили уютные снимки знаменитой пары.
В кадре спортсмен в белом халате читает иностранную газету. Рядом его супруга в соблазнительной рубашке, надетой на голое тело.
Екатерина Усик и фотограф Алена Сергеева
instagram.com/alena.sergeevaa
Екатерина Усик
instagram.com/alena.sergeevaa
Екатерина Усик
instagram.com/alena.sergeevaa
Екатерина Усик
instagram.com/alena.sergeevaa
Екатерина и Александр Усики
instagram.com/alena.sergeevaa
Как сообщал OBOZREVATEL, жена Александра Усика засветила грудь и произвела фурор в сети.
Ранее сам боксер принял участие в съемках "Вечернего квартала", где сыграл любовника Елены Кравец. По словам спортсмена, сам он никогда не попадал в подобные ситуации.
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