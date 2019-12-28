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28 декабря • обновлено в 19:14
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На голое тело: Усик с женой снялись в соблазнительной домашней фотосессии

1.1т
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Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) вместе со своей супругой Екатериной Хмелевской приняли участие в неожиданной домашней фотосессии.

Семья попозировала для киевского фотографа Алены Сергеевой и вызвала настоящий фурор в Instagram. Фанаты с восторгом оценили уютные снимки знаменитой пары.

В кадре спортсмен в белом халате читает иностранную газету. Рядом его супруга в соблазнительной рубашке, надетой на голое тело.

Екатерина Усик и фотограф Алена Сергеева

Екатерина Усик и фотограф Алена Сергеева

instagram.com/alena.sergeevaa

Екатерина Усик

Екатерина Усик

instagram.com/alena.sergeevaa

Екатерина Усик

Екатерина Усик

instagram.com/alena.sergeevaa

Екатерина Усик

Екатерина Усик

instagram.com/alena.sergeevaa

Екатерина и Александр Усики

Екатерина и Александр Усики

instagram.com/alena.sergeevaa

Новости
Мокрая в ванне: жена Усика снялась в откровенной фотосессии

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Александра Усика засветила грудь и произвела фурор в сети.

Ранее сам боксер принял участие в съемках "Вечернего квартала", где сыграл любовника Елены Кравец. По словам спортсмена, сам он никогда не попадал в подобные ситуации.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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