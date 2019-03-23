Усик получил престижную премию

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признан лучшим украинским спортсменом 2018 года. Наш боксер стал лауреатом 23-й программы "Человек года-2018".

Усик наряду с остальными победителями в остальных 17-ти номинациях получил почетный диплом. Официальная церемония награждения состоялась 23 марта в Национальной опере Украины.

На звание лучшего спортсмена страны также претендовали юная чемпионка мира дзюдоистка Дарья Белодед и фристайлист и олимпийский чемпион Александр Абраменко.

Церемония награждения "Человек года-2018"

Церемония награждения "Человек года-2018"

Церемония награждения "Человек года-2018"

Церемония награждения "Человек года-2018"

Церемония награждения "Человек года-2018"

Напомним, что в 2018 году Усик завоевал все пояса в крузервейте, приняв участие во Всемирной боксерской ассоциации. В финале турнира в Москве наш боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира.

Александр Усик www.instagram.com/usykaa

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик собирается дебютировать в супертяжелом весе в мае 2019 года. Соперником нашего боксера станет камерунец Карлос Такам.

Ранее команда украинца выходила на промоутеров Александра Поветкина, однако российская сторона тормозила подписание соглашение. В итоге, когда менеджеры Усика начали переговоры с Такамом, промоутер Поветкина заявил, что его боксер готов сразиться с украинцем.

Менеджер нашего чемпиона Александр Красюк объяснил, почему российский боксер не станет ближайшим соперником Усика, а также рассказал, что будет с его поясами.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!