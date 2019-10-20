Усик - о своих пристрастиях: "Люблю музыку со смыслом. Слушаю Олю Полякову"

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик признался, что предпочитает музыку, в котрой есть тексты с глубоким смыслом.

"Мне важна в музыке и сама музыка и то, что говорят. Смысл в этом должен быть. Я слушаю, что они говорят. Просто набор слов я не буду слушать, даже если это хорошая музыка. Если там будет подведет глубокий смысл, то я буду слушать. Какая песня меня больше всего заводит? Оля Полякова - эта королева ночи в тренировочном лагере играет. Чаще всего ставили "Нигатива", "25/17", "Ноганно". "Касту" слушали, "Дороша", – сказал Усик в интервью Сергею Долбилову.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Александр Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик — Уизерспун и полная запись боя.

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