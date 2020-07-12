Известная украинская легкоатлетка Наталья Пироженко похвасталась в Instagram кадрами со своего отдыха на киевской Десне

23-летняя уроженка Донецка, вышедшая в 2018 году замуж за легкоатлета Богдана Чорномаза и взявшая его фамилию, выложила видео и фото с дикого пляжа.

"Топовое место для отдыха в Киеве", – подписала ролик спортсменка.

Украинская спортсменка, позировавшая обнаженной в Крыму, снялась на диком пляже Instagram Натальи Черномаз

Украинская спортсменка, позировавшая обнаженной в Крыму, снялась на диком пляже Instagram Натальи Черномаз

Украинская спортсменка, позировавшая обнаженной в Крыму, снялась на диком пляже Instagram Натальи Черномаз

Украинская спортсменка, позировавшая обнаженной в Крыму, снялась на диком пляже Instagram Натальи Черномаз

Ранее Наталья похвасталась идеальным телом в роскошном купальнике. На снимке были четко видны рельефные мышцы на животе, руках и ногах спортсменки.

Напомним, что в октябре 2019 года Пироженко после командного чемпионата Европы, который прошел в Польше, отправилась отдыхать в Крым.

Украинка выложила снимки, где позирует обнаженной на фоне гор полуострова.