Известная украинская легкоатлетка Наталья Пироженко похвасталась в Instagram кадрами со своего отдыха в Коростышевском карьере.

23-летняя уроженка Донецка, вышедшая в 2018 году замуж за легкоатлета Богдана Чорномаза и взявшая его фамилию, похвасталась идеальным телом в откровенном бикини.

Фотография не смогла оставить равнодушным поклонников спортсменки, которые в комментариях завалили украинку признаниями в любви.

"Великолепная детка! Сказочная фигура и загар! Потрясающе", "Впечатляюще", "Вкусные бедра", – написали юзеры под публикацией.

Украинская легкоатлетка, снимавшаяся обнаженной в Крыму, поразила сказочной фигурой Instagram Натальи Пироженко

Украинская легкоатлетка, снимавшаяся обнаженной в Крыму, поразила сказочной фигурой Instagram Натальи Пироженко

Украинская легкоатлетка, снимавшаяся обнаженной в Крыму, поразила сказочной фигурой Instagram Натальи Пироженко

Украинская легкоатлетка, снимавшаяся обнаженной в Крыму, поразила сказочной фигурой Instagram Натальи Пироженко

Украинская легкоатлетка, снимавшаяся обнаженной в Крыму, поразила сказочной фигурой Instagram Натальи Пироженко

Украинская легкоатлетка, снимавшаяся обнаженной в Крыму, поразила сказочной фигурой Instagram Натальи Пироженко

Украинская легкоатлетка, снимавшаяся обнаженной в Крыму, поразила сказочной фигурой Instagram Натальи Пироженко

Украинская легкоатлетка, снимавшаяся обнаженной в Крыму, поразила сказочной фигурой Instagram Натальи Пироженко

Ранее Наталья похвасталась идеальным телом в роскошном купальнике. На снимке были четко видны рельефные мышцы на животе, руках и ногах спортсменки.

Напомним, что в октябре 2019 года Пироженко после командного чемпионата Европы, который прошел в Польше, отправилась отдыхать в Крым.

Украинка выложила снимки, где позирует обнаженной на фоне гор полуострова.