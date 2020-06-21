Известная украинская теннисистка Дарья Снигур поразила своих поклонников, снявшись во "взрослой" фотосессии.

В кадре 18-летняя киевлянка позирует в брючном костюме и в красных туфлях на фоне картин.

"Такой вы меня еще не видели", - подписала снимки спортсменка.

Украинская чемпионка Wimbledon снялась в необычной фотосессии Instagram Дарьи Снигур

Украинская чемпионка Wimbledon снялась в необычной фотосессии Instagram Дарьи Снигур

Украинская чемпионка Wimbledon снялась в необычной фотосессии Instagram Дарьи Снигур

Напомним, что в июле прошлого года году Даша сотворила грандиозную сенсацию, выиграв юношеский Wimbledon. Снигур обыграла в финале американку Алексу Ноэль (6:4, 6:4), уступая в первом сете 1:4, а во втором 0:3.

В сентябре 2019-го Снигур стала обладательницей чемпионского титула на турнире ITF с призовым фондом 25 000 долларов в израильском Кирьят-Шмоне.