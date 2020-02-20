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20 февраля • обновлено в 03:39
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"Украинки красивые!" Чемпионка Европы из Львова вызвала восторг в России своей внешностью

1.4т
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Львовская каратистка Диана Шостак произвела настоящий фурор в интернете своей невероятной красотой.

Девушка, выигрывавшая в 2016 и 2019 годах "золото" на чемпионате Европы, собрала огромное количество восторженных комментариев среди российских болельщиков.

Украинская чемпионка поразила сеть красотой

sports.ru

Украинская чемпионка поразила сеть красотой

sports.ru

Украинская чемпионка поразила сеть красотой

sports.ru

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницей.

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Диана Шостак

Диана Шостак

@dianashostak

Новости
Знаменитая фитнес-модель поразила откровенной эротикой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая помогла сборной выйти в плей-офф квалификации на Кубок Федерации-2021, взбудоражила своих фанатов в социальной сети Instagram.

19-летняя одесситка порадовала поклонников соблазнительным фото, на котором она позирует в черных гольфах и боди. Снимок Даяны, который всего за шесть часов набрал 10 тысяч лайков, вызвал шквал восхищенных комментариев.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "каратэ" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
каратэ
Место
Украина Львов
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