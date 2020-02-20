"Украинки красивые!" Чемпионка Европы из Львова вызвала восторг в России своей внешностью

Львовская каратистка Диана Шостак произвела настоящий фурор в интернете своей невероятной красотой.

Девушка, выигрывавшая в 2016 и 2019 годах "золото" на чемпионате Европы, собрала огромное количество восторженных комментариев среди российских болельщиков.

sports.ru

sports.ru

sports.ru

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницей.

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Диана Шостак @dianashostak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая помогла сборной выйти в плей-офф квалификации на Кубок Федерации-2021, взбудоражила своих фанатов в социальной сети Instagram.

19-летняя одесситка порадовала поклонников соблазнительным фото, на котором она позирует в черных гольфах и боди. Снимок Даяны, который всего за шесть часов набрал 10 тысяч лайков, вызвал шквал восхищенных комментариев.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!