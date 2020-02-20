"Украинки красивые!" Чемпионка Европы из Львова вызвала восторг в России своей внешностью

Львовская каратистка Диана Шостак произвела настоящий фурор в интернете своей невероятной красотой.
Девушка, выигрывавшая в 2016 и 2019 годах "золото" на чемпионате Европы, собрала огромное количество восторженных комментариев среди российских болельщиков.
sports.ru
sports.ru
sports.ru
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницей.
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Диана Шостак
@dianashostak
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, которая помогла сборной выйти в плей-офф квалификации на Кубок Федерации-2021, взбудоражила своих фанатов в социальной сети Instagram.
19-летняя одесситка порадовала поклонников соблазнительным фото, на котором она позирует в черных гольфах и боди. Снимок Даяны, который всего за шесть часов набрал 10 тысяч лайков, вызвал шквал восхищенных комментариев.
Самые красивые девушки у нас в Instagram!
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