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Спортсменку выгнали из тренажерного зала за ''слишком откровенный наряд'' - фотофакт

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Немецкая студентка и тревел-блогер Марни устроила настоящий бунт в сети, разместив свое фото из тренажерного зала в родном городке Констанц.

"Только что выгнали из моего спортзала, потому что моя одежда слишком "откровенная" (см. фото) и отвлекает мужчин в спортзале. В каком столетии мы снова? Так грустно", - написала Марни у себя в Twitter.

Тренер посчитала, что Марни одета в спортивный бюстгальтер, а по правилам спортзала девушкам нельзя приходить в зал в таком виде.

В комментариях пользователи поддержали девушку

"И это слишком откровенно? Да мы что, среди мормонов живём? Да это откровенно только по меркам тех, кто жил 100 лет назад", - отметили юзеры.

Спортсменку выгнали из тренажерного зала за ''слишком откровенный наряд'' - фотофакт
Спортсменку выгнали из тренажерного зала за ''слишком откровенный наряд'' - фотофакт

Стоит отметить, что в Instagram, у красотки есть более откровенные снимки.

Марни

Марни

Instagram

Марни

Марни

Instagram

Марни

Марни

Instagram

Марни

Марни

Instagram

Марни

Марни

Instagram

Марни

Марни

Instagram

Марни

Марни

Instagram

Марни

Марни

Instagram

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Фоторепортаж с тренажерного зала для нудистов вызвал бурную реакцию в соцсетях

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прошлого года фитоняшку канадского города Оттава Дженну Веккьо выгнали из тренажерного зала из-за ее слишком большой груди. Как объяснили ей менеджеры, ее вид смущает других посетителей.

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Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Тема
Диеты и фитнес
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Петришин Роман
Петришин Роман
Фу, яка страшна!
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