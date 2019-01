Спортсменку выгнали из тренажерного зала за ''слишком откровенный наряд'' - фотофакт

Немецкая студентка и тревел-блогер Марни устроила настоящий бунт в сети, разместив свое фото из тренажерного зала в родном городке Констанц.

"Только что выгнали из моего спортзала, потому что моя одежда слишком "откровенная" (см. фото) и отвлекает мужчин в спортзале. В каком столетии мы снова? Так грустно", - написала Марни у себя в Twitter.

just got kicked out of my gym, because my clothes were to “revealing” (see photo) and were confusing the men in the gym. What century are we in again? So sad. pic.twitter.com/VLreFdLJg4